Макрон во время визита к десантникам пообещал прыгнуть с парашютом

Президент Франции Франсуа Макрон, посетивший военную базу в Тулузе , пообещал прыгнуть с парашютом.

Как пишет местная газета Depeche du Midi, президент был воодушевлен общением с бойцами 11-й парашютной бригады, выполнившими показательные прыжки в его честь.

Командир бригады пошутил, что его подчиненные очень хотят увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр.

"Я это сделаю, обещаю", — ответил Макрон.

Глава Пятой республики также расспросил военных о настроении, материальных условиях службы, а также возможных проблемах. Один из солдат признался, что им не хватает "национальной признательности", которая не всегда бывает очевидной.