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Макрон во время визита к десантникам пообещал прыгнуть с парашютом 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Франсуа Макрон, посетивший военную базу в Тулузе, пообещал прыгнуть с парашютом.
Как пишет местная газета Depeche du Midi, президент был воодушевлен общением с бойцами 11-й парашютной бригады, выполнившими показательные прыжки в его честь.
Командир бригады пошутил, что его подчиненные очень хотят увидеть, как прыгают с парашютом президент и премьер-министр.
"Я это сделаю, обещаю", — ответил Макрон.
Глава Пятой республики также расспросил военных о настроении, материальных условиях службы, а также возможных проблемах. Один из солдат признался, что им не хватает "национальной признательности", которая не всегда бывает очевидной.
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