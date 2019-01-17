Кот Карлитос виртуозно отбивает мячи

Способности кота по кличке Карлитос восхитили пользователей соцсетей: домашний питомец умеет виртуозно отбивать мячи и вполне может составить конкуренцию футбольному вратарю. Владелец Карлитоса запечатлел на камеру, как его четвероногий друг умело защищает импровизированные ворота — кот не пропустил ни одного мяча. У ловкого мурлыки уже появились свои почитатели, которые прозвали хвостатого футболиста Джиджи, сравнив его с итальянским игроком Джанлуиджи Буффоном. Ранее сообщалось о необычном случае во время матча в Аргентине, тогда на поле оказалась собака, она помешала противнику забить гол в ворота «Хувентуда».