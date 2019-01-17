Мэй раскритиковала Корбина за давление на коллег

Мэй в понедельник должна будет представить в парламенте "план Б" по Brexit после того, как предложенный ею вариант соглашения с ЕС был разгромлен на недавнем голосовании. Сейчас премьер ведет активные переговоры с оппозиционными партиями о возможных вариантах действий. Ради подготовки "плана Б" премьер отказалась от поездки в Давос на Всемирный экономический форум. Однако ключевая сейчас фигура — лидер лейбористов Корбин, который, требуя от премьера исключения варианта Brexit без соглашения, отказывается от диалога с правительством и в четверг обратился к коллегам-лейбористам с письмом, призвав последовать его примеру.

"Я обратила внимание на то, что вы в качестве условия нашей встречи поставили исключение варианта "без соглашения", а это условие мы не можем выполнить, потому что не в силах правительства отмести такой вариант", — написала Мэй в ответном письме.

Она пояснила, что Британия обязана либо покинуть ЕС 29 марта 2019 года без соглашения, если соглашение не будет одобрено парламентом, либо же отозвать заявление о выходе из ЕС, что будет противоречить воле народа, выраженной на референдуме 2016 года.

"Я считаю, что поворачивать вспять результат референдума неправильно", — подчеркнула премьер.

Мэй отметила также, что ЕС вряд ли согласится продлить членство Британии просто ради продления дебатов по Brexit. "Как политики, мы должны не просто говорить, чего мы хотим, но также объяснять, как мы можем этого достичь. Я понимаю, что вы хотели бы представить ваши собственные предложения, и была бы рада их с вами обсудить. Вы всегда верили в важность диалога в политике. Вы действительно считаете, что, отказываясь встретиться для переговоров сами, правильно просить ваших коллег не искать выхода вместе с правительством?" — отметила Мэй.