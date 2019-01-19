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В подозрениях о преступлении Трампа нашли неточности 

Lenta.ru + ещё 34 52 минуты назад
Фото: Reuters
Офис спецпрокурора Роберта Мюллера назвал информацию о том, что президент США Дональд Трамп лично дал своему юристу Майклу Коэну указание солгать Конгрессу США, некорректной. Об этом сообщает CNN.
По словам официального представителя офиса Мюллера Питера Карра, описание конкретных заявлений и характеристики документов и свидетельств, касающихся показаний Коэна, неверно. Какие именно детали истории оказались неправдой, не уточняется.
Издание BuzzFeed, опубликовавшее статью, ответило, что по-прежнему уверено в точности своей информации. По его версии, президент США лично дал своему юристу Майклу Коэну указание солгать Конгрессу США о проекте строительства небоскреба в Москве. Однако автор материала Энтони Кормье отметил, что документов, подтверждающих эту информацию, журналисты не видели — публикация основана на словах источников.
Препятствование правосудию карается законом. Если будет доказано, что Коэн лгал конгрессу по поручению Трампа, президенту грозит импичмент — так заявил CNN бывший генеральный прокурор США при Бараке Обаме Эрик Холдер.
13 января сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении президента США. В ходе него выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.
В ноябре 2018 года бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией.
Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.
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Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Роберт Мюллер , Эрик Холдер , Дональд Трамп , ФБР , Конгресс США , CNN
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