В подозрениях о преступлении Трампа нашли неточности

По словам официального представителя офиса Мюллера Питера Карра, описание конкретных заявлений и характеристики документов и свидетельств, касающихся показаний Коэна, неверно. Какие именно детали истории оказались неправдой, не уточняется.

Издание BuzzFeed, опубликовавшее статью, ответило, что по-прежнему уверено в точности своей информации. По его версии, президент США лично дал своему юристу Майклу Коэну указание солгать Конгрессу США о проекте строительства небоскреба в Москве. Однако автор материала Энтони Кормье отметил, что документов, подтверждающих эту информацию, журналисты не видели — публикация основана на словах источников.

Эрик Холдер. Препятствование правосудию карается законом. Если будет доказано, что Коэн лгал конгрессу по поручению Трампа, президенту грозит импичмент — так заявил CNN бывший генеральный прокурор США при Бараке Обаме

13 января сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку в отношении президента США. В ходе него выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.

В ноябре 2018 года бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался, что соврал Конгрессу о связях американского лидера с Россией.

Дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м ведет cпецпрокурор Роберт Мюллер. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.