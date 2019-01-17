В Госдепе назвали условие «спасения» ДРСМД 

Россия должна уничтожить ракету 9М729, что является главным условием сохранения Договора РСМД. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
По её словам соглашение «ещё вполне можно спасти», а США представили России «список условий, которые должны быть выполнены».
«Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету», — отметила дипломат.
При этом она подчеркнула, что модификация ракеты уже не является решением проблемы.
«Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это непроверяемо. Единственное, что проверяемо, — это уничтожение ракет и пусковых установок», — пояснила она.
Ранее Томпсон заявила, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД в феврале, если российская сторона не предоставит доказательств выполнения соглашения.
Как заявили в МИД России, претензии Вашингтона некорректны и провокационны.
15 января стало известно, что Россия предложила США серию мер, которые позволят получить необходимые данные по ракете 9М729 для снятия претензий США.