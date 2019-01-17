Мэй-стрим. Парламент Британии сохранил себе премьера

И снова Мэй — good way им только снится. А газеты уже рисовали ее в образе вымершей птицы додо. С намеком, что дочирикалась. Не угадали. Она у них и до, и после. Вот как не верить тому, что власть — как наркотик: сам не слезешь. Тем более когда не отпускает. В смысле, партия. Дает очередную дозу своего доверия. Немного, но на новый план хватает. 325 на 306 в пользу Терезы. Неубедительно, но какой-никакой реванш. И пусть говорят, что она не железная. Но оловянная, как солдатик — точно. Потому что устояла. Хоть и на одной ноге.

Казалось бы, оно ей надо? Ее проект развода с ЕС — это, как она думала, высшее достижение ее человеческого разума — грубо и где-то даже предательски отвергли. Ее кабинет исторически унизили. Ее позорному провалу весь британский народ — и тот, что ищет выход, и тот, что хочет заколотить его досками — одинаково радовался так, как радовался победам сборной на чемпионате мира по футболу. Как радуются, когда кто-то плюхнется в лужу или скатится с лестницы. Другой на ее месте плюнул бы и ушел со словами: "да живите вы как хотите!". Ее предшественник, кстати, так и сделал и неплохо себя чувствует. А она осталась.

Хотя правильней сказать, что ее оставили. Как оставляют в дураках. Потому что депутаты — люди грамотные. Своего же английского поэта Ковентри Патмора читали. А тот еще два века назад написал, как надо вести себя в таких случаях. "Жму руки дуракам обеими руками: как многим, в сущности, обязаны мы им! Ведь если б не были другие дураками, то дураками быть пришлось бы нам самим". Это у них в школе проходят. Терезу по-школьному и оставили, как двоечника, еще на один год, чтоб исправлялась. Между прочим, эта метафора может оказаться и не такой уж фигуральной. The Times уже сообщила, что Брюссель готов перенести Brexit на 2020-й.

Официальных подтверждений оттуда пока не последовало. Напротив, там твердят, что никаких существенных поправок к соглашению не потерпят. Но, в принципе, почему бы и не оттянуть "час Ч". К концу нынешнего марта Лондон все равно не успеет. Хаотичного бегства с обрывом сразу всех связей не хотят по обе стороны Ла-Манша. А так Евросоюзу даже в удовольствие понаблюдать, как Великобритания за все свои грехи перед ним расплачиваться будет. Ведь будет же, если задержится. Хотя… "Я вас выведу", — торжественно пообещала Мэй согражданам, когда у нее отлегло.

И тот народ, что накануне веселился и ликовал, опять загрустил. Потому что теперь ему на ум приходят совсем другие строчки. Жила-была бабка там, где выход — экзит. Захотелось бабке лично править Brexit. И ведь провалилась. Только ей все мало. Эта песня хороша — начинай сначала. Новый план премьер представит 21-го января, а 29-го парламент проголосует. И, видимо, неважно, как. Британия остается в Мэй-стриме и куда в итоге занесет ее этот поток сознания — неизвестно. Зато у англичан отныне есть свой, почти созвучный нашему эквивалент полной неопределенности. А Мэй его знает.