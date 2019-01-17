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Раскрыты подробности личной жизни Гитлера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: PA Images / Alamy / Diomedia
Ева Браун никогда не занималась сексом с Адольфом Гитлером из-за редкого гинекологического заболевания, утверждает написавший книгу о ее биографии профессор Томас Лундмарк (Thomas Lundmark). Об этом пишет Daily Mail.
По словам исследователя, Браун, по-видимому, страдала от синдрома Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ). Это врожденный порок развития, из-за которого половой акт может быть затруднительным и болезненным.
К такому выводу Лундмарк пришел на основе документов, в частности переписки Браун с мюнхенским гинекологом Густавом Шолтеном (Gustav Scholten). Другим доказательством стал календарь, который вела супруга доктора. Среди имеющихся в нем записей есть пометка о телефонном звонке из резиденции фюрера Бергхоф с благодарностью в адрес Шолтена за проведенную на Браун операцию.
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Кроме того, по словам Лундмарка, он нашел сына доктора, и тот рассказал со ссылкой на слова своей тети, что гражданская супруга Гитлера в больнице только и делала, что жаловалась на сильные боли. В беседах с ведущими хирургами Германии профессор описал всю информацию о здоровье Браун и те однозначно заявили ему, что это синдром МРКХ.
О том, что у Браун с Гитлером не было физической близости, известно и из других источников: так, в поездке в Рим женщина признавалась об этом своему переводчику, эсесовцу Ойгену Дольману. Тот впоследствии упомянул это в своих мемуарах, приводя высказывания Браун о фюрере: «Миссия, миссия, миссия — это все, что у него на уме… Сама идея физического контакта запятнала бы его миссию. Много раз, наблюдая за восходом солнца, он признавался мне, что может любить только Германию». По мнению Лундмарка, повода для сомнений в достоверности воспоминаний Дольмана нет.
Помимо этого, то, что пара не имела сексуальных отношений, подтверждал бывший смотритель резиденции Бергхоф, чья жена регулярно копалась в постельном белье фюрера.
Суть отношений Гитлера и Браун профессор объяснил тем, что женщина предложила лидеру нацистской Германии защиту от слухов о его личной жизни. «Она буквально жила ради него, и он использовал ее», — заключил Лундмарк.
В законном браке Адольф Гитлер и Ева Браун прожили один день.
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Комментарии2
В мире , Ева Браун
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