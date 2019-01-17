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К «желтым жилетам» присоединяются «красные ручки» 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Вслед за "желтыми жилетами" во Франции появились "красные ручки" — это движение учителей, требующих улучшения условий труда, повышения зарплат и сокращения количества учеников в классах, передает РИА Новости.
Движение было создано 12 декабря, в настоящее время группа в Facebook насчитывает почти 65 тысяч участников.
Представители движения заявляют, что за 35 лет их зарплата сократилась на 40% и требуют вернуть им покупательскую способность. Учителя требуют также улучшить условия труда и сократить количество учеников в классах с 35-30 до 25.
"Красные ручки" подчеркивают, что действуют независимо от "желтых жилетов" и не выступают против министра образования Франции.
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