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Порошенко выбил телефон из рук украинца 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко выбил смартфон из рук снимавшего его украинца. Видео инцидента на своем YouTube-канале опубликовал украинский журналист Анатолий Шарий.
На кадрах, снятых на тот самый смартфон, окруженный охранниками Порошенко делает селфи с украинцами на улице.
Тем временем автор ролика пытается о чем-то спросить главу государства и подносит телефон едва ли не вплотную к его лицу. После этого гаджет падает на землю.
«Телефон из рук человека выбил лично Петр Алексеевич Порошенко», — подчеркнул Шарий.
После этого несколько полицейских проверили содержимое рюкзака владельца смартфона, ничего там не найдя, и попытались выяснить личность мужчины. Тот представился Алексеем Вронским, персонажем романа Льва Толстого «Анна Каренина».
В процессе безуспешных поисков такого имени в базе данных один из полицейских назвал мужчину провокатором и российским сепаратистом.
В мире , Видео , Анна Каренина , Лев Толстой , Петр Порошенко
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