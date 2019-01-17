Порошенко выбил телефон из рук украинца

На кадрах, снятых на тот самый смартфон, окруженный охранниками Порошенко делает селфи с украинцами на улице.

Тем временем автор ролика пытается о чем-то спросить главу государства и подносит телефон едва ли не вплотную к его лицу. После этого гаджет падает на землю.

«Телефон из рук человека выбил лично Петр Алексеевич Порошенко», — подчеркнул Шарий.

После этого несколько полицейских проверили содержимое рюкзака владельца смартфона, ничего там не найдя, и попытались выяснить личность мужчины. Тот представился Алексеем Вронским, персонажем романа Льва Толстого Анна Каренина ».

В процессе безуспешных поисков такого имени в базе данных один из полицейских назвал мужчину провокатором и российским сепаратистом.