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"Все ***": Собчак о поездке в Киев
"Все ***": Собчак о поездке в Киев

Украинцы переживают за здоровье Путина 

Дни.ру 46 минут назад
Президент Российской Федерации заболел. К такому выводу пришли украинские СМИ на основании видео, снятого во время встречи Владимира Путина с правительством.
Простуда не обошла стороной и российского президента. Видео с кашляющим Владимиром Путиным появилось в Telegram-канале RIA _Kremlinpool.
"Кажется, простуда не обошла Путина стороной. На встрече с кабмином он покашливал", — подписан ролик.
Украинские СМИ, усердно тиражирующие эту "новость", делают далеко идущие выводы. Не отстают и комментаторы в соцсетях, устроившие по поводу возможной простуды российского президента целый праздник.
"Надеемся, ждем… Люблю "Лебединое озеро", — злорадствуют пользователи.
Первое в наступившем году совещание с кабинетом министров Владимир Путин провел 16 января. Присутствовал на заседании и губернатор Челябинской области: одной из тем была трагедия в Магнитогорске.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
Владимир Путин решил, что дом надо расселить — несмотря на то, что специалисты считают проживание в нем безопасным. По словам президента, на расселение дома целиком может потребоваться свыше миллиарда рублей. Средства, отметил Путин, предполагается получить из нескольких источников.
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Комментарии107
В мире , Видео , Политика , Украина , Владимир Путин
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