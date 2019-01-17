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Министры иностранных дел Украины и ФРГ проведут встречу в Киеве 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Хайко Маас проведут переговоры в Киеве 18 января. Об этом информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Главной темой будет углубление взаимодействия Украины и ФРГ с целью противодействия российской агрессии, в частности вместе с Францией, в рамках нормандского формата», — указали в МИД.
Отмечается, что также в числе тем, которые обсудят министры, будут двустороннее сотрудничество и проблематика энергетической безопасности в Европе.
Ранее стало известно, что Маас прибудет в Москву 18 января, после чего отправится в Киев.
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В мире , Павел Климкин , МИД , Германия
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