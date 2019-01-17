Рыбка собралась в президенты Белоруссии

«Охотница на олигархов» Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, объявила о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии . Выборы намечены на осень 2020 года.

Начать избирательную кампанию Вашукевич собирается сразу после возвращению на родину, пишет политический telegram-канал «Бойлерная».

«Стратегию предвыборной кампании Рыбки готовит её партнёр Алекс Лесли. Программа будет строиться вокруг сексуального раскрепощения белорусов. Программа Рыбки будет включать легализацию проституции, уроки сексуального воспитания в школах и секс-тренинги для взрослых», — говорится в сообщении.

Также Вашукевич намеренна бороться за права политзаключённых Белоруссии и якобы первым шагом её избирательной кампании станет требование освободить всех, кто оказался в заключении по политическим причинам.

«Если мне не дадут баллотироваться в президенты, мы устроим в Беларуси переворот. Встряска пойдёт ей на пользу», — приводятся слова Вашукевич в публикации.

Ранее в интервью РИА Новости эскорт-модель из Бобруйска сообщила, что в после возвращения домой она планирует начать карьеру на телевидении.

«Хочется чего-то нового, скажем так… Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне», — рассказала Вашукевич.

Также она считает, что за 25 лет действующий президент страны Александр Лукашенко «запугал свой народ и всем надоел».

«Ему пора на пенсию, а на смену ему должна прийти молодая свободная женщина без комплексов. За такой белорусы точно пойдут. Этой стране нужна любовница, а не батька», — цитирует канал слова Вашукевич.