«Охотница на олигархов» Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, объявила о намерении баллотироваться в президенты Белоруссии. Выборы намечены на осень 2020 года.
Начать избирательную кампанию Вашукевич собирается сразу после возвращению на родину, пишет политический telegram-канал «Бойлерная».
«Стратегию предвыборной кампании Рыбки готовит её партнёр Алекс Лесли. Программа будет строиться вокруг сексуального раскрепощения белорусов. Программа Рыбки будет включать легализацию проституции, уроки сексуального воспитания в школах и секс-тренинги для взрослых», — говорится в сообщении.
Также Вашукевич намеренна бороться за права политзаключённых Белоруссии и якобы первым шагом её избирательной кампании станет требование освободить всех, кто оказался в заключении по политическим причинам.
«Если мне не дадут баллотироваться в президенты, мы устроим в Беларуси переворот. Встряска пойдёт ей на пользу», — приводятся слова Вашукевич в публикации.
Ранее в интервью РИА Новости эскорт-модель из Бобруйска сообщила, что в после возвращения домой она планирует начать карьеру на телевидении.
«Хочется чего-то нового, скажем так… Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне», — рассказала Вашукевич.
Также она считает, что за 25 лет действующий президент страны Александр Лукашенко «запугал свой народ и всем надоел».
«Ему пора на пенсию, а на смену ему должна прийти молодая свободная женщина без комплексов. За такой белорусы точно пойдут. Этой стране нужна любовница, а не батька», — цитирует канал слова Вашукевич.
Как сообщал News.ru, власти Таиланда депортируют Анастасию Вашукевич в Белоруссию. Её подельника Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли, отправят в Россию. До этого суд города Паттайя вынес приговор по делу о проведении «секс-тренинга» в одной из местных гостиниц. Лесли, Рыбка и ещё шесть обвиняемых полностью признали свою вину. Фигурантов приговорили к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в девять месяцев в следственной тюрьме.