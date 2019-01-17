Мэй спасло чудо: что будет с Британией

Британский парламент проголосовал за сохранение Терезы Мэй на должности премьер-министра, выразив доверие ее правительству. За это решение выступили 325 депутатов, против — 306. Отчасти таким результатам способствовал раскол внутри оппозиции, связанный с отношением депутатов к ее лидеру Джереми Корбину , который вынес вопрос о вотуме недоверия на голосование из-за отказа парламента ратифицировать подготовленную Мэй сделку по Brexit.

Британский парламент проголосовал по вотуму недоверия правительству. Большинство депутатов выразили доверие кабмину, что позволяет Терезе Мэй сохранить кресло премьер-министра.

Однако перевес сторонников премьера оказался минимальным. Доверие ей высказали 325 парламентариев, в то время как против этого решения высказались 306.

Голосование прошло из-за несогласия парламента со сделкой по выходу страны из Евросоюза . Накануне прошло другое голосование, в котором против сделки выступили 432 депутата, за — только 202.

Сложившаяся ситуация делает возможным как «жесткий» Brexit, так и его отмену, считают британские СМИ. Тереза Мэй, дала понять, что не понимает, каковы должны быть дальнейшие действия.

«Сегодняшнее голосование ничего не говорит нам о том, что как парламент намерен выполнить решение, принятое людьми на референдуме», — заявила она во вторник.

Итоги голосования наносят серьезный удар по Мэй, которая в своем предновогоднем обращении к жителям страны заявила, что Великобританию ждет «новая глава» после выхода страны из состава Евросоюза.

«Новый год — это время, чтобы заглянуть вперед, и в 2019 году Соединенное Королевство откроет новую главу», — сказала Мэй. В обращении британский премьер также подчеркнула, что сделка по Brexit, которую она и ее команда согласовали с Европейским союзом, отвечает требованиям жителей страны, а также соответствует итогам референдума 2016 года.

Инициатором голосования по отставке правительства стал лидер британской оппозиции, лейборист Джереми Корбин.

По мнению политика, это является самым крупным поражением правительства с 1920-х годов, когда кабминуне удалось договориться с другими партиями.

Выступая перед голосованием о вотуме недоверия, Корбин указал на то, что отклонение парламентом «мертвой» сделки по Brexit означает, что правительство не способно заполучить поддержку в отношении своего основного плана, а потому «должно поступить правильно и уйти в отставку»

«Перед тем как пройдут какие-либо позитивные обсуждения того, как нам продвигаться вперед, правительство должно четко и раз и навсегда отказаться от перспективы катастрофы Brexit без сделки и от того хаоса, который возникнет в результате этого. И я призываю премьер-министра подтвердить прямо сейчас, что правительство не будет строить свой расчет на выходе из ЕС без соглашения», — сказал он.

Однако возможно именно противоречивая личность Корбина стала причиной, почему Мэй сохранила свой пост.

«С тяжелым сердцем, должен сказать палате представителей, что я не могу поддержать движение за недоверие сегодня вечером, и некоторые мои друзья брюзжат о позоре.

Я должен сказать, что многие из них в частном порядке говорят «слава Богу, что вы обладаете свободой фактически не поддерживать это», поскольку они борются со своей совестью, отчаянно желая лейбористского правительства, но зная, что лидер их партии не так уж подходит для руководства страной, если бы они голосовали за недоверие к нему, как это уже было несколько лет назад на внутрипартийном голосовании», — так Джон Вудкок, в прошлом лейборист, находящийся в оппозиции к Корбину, описывает свои чувства разочарования по поводу сегодняшнего выбора.

Он не хотел голосовать в поддержку Мэй, но «вынужден был» это делать из-за антипатии к Корбину.

Недоверие к Корбину со стороны его однопартийцев настолько высоко, что стало причиной раскола внутри партии. За несколько минут до голосования заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что он уходит в оппозицию к своему лидеру. «Соединенное Королевство более разделено и опасается за свое будущее, чем когда бы то ни было ранее», — пояснил он.

Мэй, которой благодаря разногласиям внутри лейбористской партии удалось сохранить пост, уже пообещала, что выполнит волю британского народа и осуществит Brexit.

По ее словам, она продолжит работу по Brexit сразу после голосования.

«Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое сделали народу — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС», — сказала она.

По словам премьера, начнет она со встречи с оппозиционными партиями, представленными в парламенте. «Я хотела бы начать эти встречи сегодня вечером», — добавила премьер-министр.

Мэй также отметила, что отставка кабмина и проведение досрочных выборов, чего требует Корбин, не отвечают национальным интересам, так как не гарантируют, что какая-либо партия сможет добиться явного большинства. В такой ситуации, утверждала она, переговоры по Brexit останутся в тупике.

Кстати, премьер пока не отозвала из парламента свой вариант сделки с ЕС. Вероятно, она вновь выставит его на голосование уже в феврале.

Однако остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и будет ли Брюссель начинать новые переговоры по Brexit.

Ранее экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон поддержал британского премьера Терезу Мэй, отметив, что теперь у нее есть возможность добиться более выгодной сделки по Brexit с ЕС.

Также Джонсон заявил, что британский премьер сможет вернуться к переговорам с Европейским союзом после того, как парламент отказался утверждать проект сделки по выходу страны из состава ЕС.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Лондон «прояснить свои намерения», подчеркнув, что время для принятия решений почти истекло.

Он добавил, что с сожалением воспринял итоги голосования по соглашению, но отметил, что со стороны ЕС процесс ратификации соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза продолжается.

Есть вероятность, что Европа пойдет на встречу Великобритании и отложит момент наступления Brexit.

По крайней мере о готовности руководства ЕС к такому решению сообщила британская газета The Times

Согласно источникам издания, члены ЕС уже изучают законные пути, чтобы отложить Brexit до 2020 года.