Депутат Рады рассказал о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев

С первого января следующего года цена на газ для жителей Украины вырастет до 12 тысяч гривен за тысячу кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом, об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, запись его выступления опубликована на YouTube-канале украинского парламента.

"Если тариф на газ составлял 930 гривен за 1000 кубических метров (в 2013 году — ред.), сейчас составляет 8500 гривен за 1000 метров кубических — увеличение в десять раз. С 01.01.2020 года вся власть уже подписала Меморандум (с МВФ — ред.) — она будет увеличивать цены на природный газ до 12 тысяч гривен, это более чем в 12 раз", — заявил Долженков.

По его словам, из-за роста цены на газ также произойдет увеличение тарифов на отопление и водоснабжение. Кроме того, в стране выросли и тарифы на электричество — в пять раз по сравнению с 2013 годом, отметил депутат.

"По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы, так, на минуточку. Про это никто тут (в Раде — ред.) не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит", — констатировал Долженков.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал Меморандум об экономической и финансовой политике в отношении Украины, согласно которому в мае этого года Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения, а с 2020-го его стоимость для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной.

Повышение тарифов на газ для населения Украины остается одним из наиболее острых вопросов для страны.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. За два года мировые цены значительно возросли, однако тарифы так и не пересматривались. В октябре 2018-го Киев утвердил повышение — с 1 ноября цена выросла на 23,5 процента, до 8,5 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Многие украинские политики не раз предупреждали, что это чревато социальным взрывом.