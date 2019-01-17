Правительство Ципраса получило вотум доверия парламента Греции

Доверие действующему правительству выразил 151 депутат после двухдневных дебатов. Открытое поименное голосование началось поздно вечером. В голосовании участвовали 299 депутатов.

Ципрас, открывая дебаты, попросил депутатов поддержать правительство дать ему возможность доработать отведенный конституцией четырехлетний срок и завершить важные реформы. Оппозиция требовала отставки правительства, обвиняя его в неспособности решить проблемы страны.

Вопрос о доверии Ципрас поставил в связи с выходом из правительственной коалиции партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Паноса Камменоса, который в воскресенье объявил об отставке с поста министра национальной обороны.

Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) Ципраса располагает 145 мандатами, еще шесть голосов Ципрасу дали депутаты "Независимых греков", не последовавшие за своим лидером, партии "Потами" и независимые депутаты.

Ципрас заявлял, что считает принципиально важным для себя получить 151 голос, хотя конституция предусматривает простое большинство от участвующих в голосовании депутатов.