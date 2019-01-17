Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы 

Ведомости + ещё 4
Украинский президент Петр Порошенко пообещал свести к минимуму влияние России на президентские и парламентские выборы на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», — заявил Порошенко. По его словам, Москва намерена вмешаться в предстоящие выборы, что не является секретом: «Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть». Цель России — остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции и возвращение страны в «российскую сферу влияния», сказал Порошенко.
Президент Украины также отметил, что Россия уже ведет операцию по влиянию на украинские выборы. Но какие-то конкретные подробности он не раскрыл.
Ведомости: последние новости
СМИ узнали о согласовании ЕС санкций против Петрова и Боширова Трамп отклонил предложение однопартийца возобновить работу правительства Bloomberg подсчитал возможное состояние супруги Безоса после развода
Комментарии26
В мире , Видео , Политика , Социология , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ предупредили о «трагичной ошибке» из-за Курил316
Украина переходит на стандарты НАТО15
Бандит-неудачик ограбил магазин и вынес весы вместо кассы
Депутат Рады высмеял Зеленского2
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе616
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
00:43
Подрыв российского бизнесмена в Абхазии попал на видео
Происшествия
01:46
Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе
В мире
00:35
Меган Маркл лишили свободы
Шоу-бизнес
03:26
Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС
В мире Статьи
03:10
Названо имя участника «Евровидения» от России
Шоу-бизнес
07:00
Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня
В мире
01:01
США озвучили дату выхода из «ракетного» договора
США Армия
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение