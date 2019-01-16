В африканской пустыне создали звуковую инсталляцию

Художник Макс Зидентопф создал в африканской пустыне звуковую инсталляцию. Мужчина установил посреди песков несколько колонок, соединив их с MP3-плеером. Устройство проигрывает популярную композицию «Африка» группы «Тото». Весь механизм работает от солнечной батареи, и предполагается, что эта музыка будет вечной. Создатель инсталляции — уроженец Намибии, работающий в Берлине, Лос-Анджелесе и Амстердаме. На своей странице в Instagram он рассказал, что хотел отдать дань самой старейшей пустыне в Африке, где теперь звучит популярная песня последних четырех десятилетий. Ранее сообщалось, что аргентинские ученые предложили создать в Сахаре солнечную электростанцию. По их мнению, если построить в пустыне ветряные и солнечные установки, то полученной энергией можно будет обеспечить все человечество.