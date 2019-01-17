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На западе Украины разрешили все русское 

Lenta.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: Shutterstock
В Львовской области Украины суд отменил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Украинский выбор», которое и подало соответствующий иск.
«Львовский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области" и в порядке обеспечения судебного иска приостановил действие решения», — говорится на сайте движения.
Совет Львовской области Украины принял решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе в сентябре 2018 года. Также депутаты создали рабочую группу, которая занималась бы разъяснительной работой с населением, и предлагали распространить запрет на всю Украину.
В октябре 2018 русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области. Ранее все школы там перевели на украинский язык.
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В мире , Украина
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