На западе Украины разрешили все русское

В Львовской области Украины суд отменил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Украинский выбор», которое и подало соответствующий иск.

«Львовский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области" и в порядке обеспечения судебного иска приостановил действие решения», — говорится на сайте движения.

Совет Львовской области Украины принял решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе в сентябре 2018 года. Также депутаты создали рабочую группу, которая занималась бы разъяснительной работой с населением, и предлагали распространить запрет на всю Украину.

В октябре 2018 русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области. Ранее все школы там перевели на украинский язык.