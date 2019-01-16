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СМИ: Мать убийцы мэра Гданьска предупреждала полицию о проблемах сына с психикой 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Reuters
Мать 27-летнего молодого человека, который смертельно ранил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича, обращалась к сотрудникам правоохранительных органов и сообщала им, что обеспокоена психическим состоянием сына, передаёт Gazeta Wyborcza.
Отмечается, что женщина за неделю до освобождения мужчины из тюрьмы предупреждала полицейских о том, что её сын «слышал голоса» и был «очень обижен».
Сотрудники полиции, как утверждает газета, уведомили об обращении тюремную службу, однако в ведомстве посчитали, что «ничего плохого не происходит».
Вечером 13 января во время благотворительного концерта на Адамовича напал вооружённый ножом преступник. От полученных травм глава города скончался в больнице на следующий день.
RT на русском: последние новости
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