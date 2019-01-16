Трампу сообщили о взрыве в Манбидже 

Президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении в Сирии, в результате которого, по данным СМИ, могли погибнуть американские военные, сообщила журналистам пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.
"Президента полностью проинформировали, мы продолжим отслеживать ситуацию в Сирии", — заявила Сандерс.
Как и Пентагон и коалиция, она не подтвердила факт гибели американских военнослужащих. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник о гибели четырех и ранении троих американцев в сирийском Манбидже.