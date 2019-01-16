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Климкин призвал усилить СММ ОБСЕ в Донбассе 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым усилить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе. Об этом он сказал журналистам.
Выступление Климкина транслировалось на странице руководителя пресс-службы МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.
«Очень важно усилить СММ. Конечно, усилить человеческий потенциал, усилить СММ технически. Нужны и новые камеры, и дроны», — отметил Климкин.
Украинский министр также сообщил, что уже достигнуты договорённости о предоставлении СММ новых камер и дронов.
Ранее Климкин и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак прибыли в Донбасс.
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