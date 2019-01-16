Климкин призвал усилить СММ ОБСЕ в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым усилить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе. Об этом он сказал журналистам.

Выступление Климкина транслировалось на странице руководителя пресс-службы МИД Украины Екатерины Зеленко в Twitter.

«Очень важно усилить СММ. Конечно, усилить человеческий потенциал, усилить СММ технически. Нужны и новые камеры, и дроны», — отметил Климкин.

Украинский министр также сообщил, что уже достигнуты договорённости о предоставлении СММ новых камер и дронов.