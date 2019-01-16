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Настя Рыбка думает о написании книги про таиландскую тюрьму 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: © AP Photo / Sakchai Lalit
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) сообщила РИА Новости, что думает о написании книги о своем пребывании в таиландской тюрьме.
"Наверно, это нужно. Потому что я понимаю, что те, кто в тюрьме не сидел, особенно в тайской — для них это просто другой мир, и они не понимают, что люди могут вот так вот жить, иметь такие отношения друг с другом, не знают, какие вещи могут быть важными в этой жизни… Мы многому там научились. Надеюсь, что найду возможность, и будет желание написать обо всем этом", — сказала Вашукевич по телефону из центра временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.
"Но не сейчас. Сейчас, честно говоря, сил нет ни на что вообще. Хочется лечь на кровать, накрыться подушкой и проснуться через два века мамонтом каким-нибудь…", — добавила она.
Вашукевич, Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть граждан России и Белоруссии, арестованные в таиландской Паттайе в феврале 2018 года при проведении нелегального "секс-тренинга", во вторник признали себя виновными в создании тайного преступного сообщества, предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы и сводничестве, после чего были приговорены судом Паттайи к условным срокам наказания. Приговор открыл путь к депортации осужденных россиян и белорусов в страны их гражданства. Как ожидается, это может произойти уже в четверг.
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В мире , Общество , Александр Кириллов , РИА Новости
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