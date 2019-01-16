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Источник опроверг сообщения о готовившемся покушении на Путина в Сербии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Stringer
Задержание в Сербии боевика Армина Алибашича не имеет никакого отношения к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Белград. Об этом сообщает Sputnik Србиjа со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах республики.
"Все эти действия и проводимые мероприятия не имеют абсолютно ничего общего с визитом президента России и никак не связаны друг с другом", — заявил собеседник агентства.
Ранее издание Blic со ссылкой на источник сообщило о том, что в городе Нови-Пазар задержан двадцатиоднолетний Армин Алибашич, подозреваемый в подготовке теракта. В рюкзаке у радикала было пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.
После ареста был проведен обыск в доме террориста в селе Букреш, где были найдены флаги ИГ* и пропагандистские материалы, а также химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.
Сербские таблоиды писали, что задержанный боевик якобы готовил покушение на российского лидера. Официального подтверждения со стороны правоохранительных органов эта версия так и не получила.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Происшествия , Владимир Путин , МВД , ИА Sputnik , Сербия
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