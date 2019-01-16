Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытка Макрона воодушевить бедняков вызвала гнев 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что малоимущее население должно перестать «заниматься белибердой». Такими словами он попытался урезонить протестующих, однако вызвал гнев французов, сообщает France 24.
Намерением французского лидера было запустить процесс дебатов в обществе о проблемах, с которыми сталкивается страна, начиная с системы налогообложения и заканчивая экологичными двигателями. Как отмечается, Макрон в своей речи пытался воодушевить тех, кто оказался в сложном материальном положении. По его словам, некоторые из них делают все верно для того, чтобы исправить ситуацию, в то время как другие — «занимаются всякой белибердой».
Такие слова вызвали недовольство французов, многие из них высказали свое возмущение в Twitter.
Президенту также напомнили, что «занимающиеся белибердой» есть и среди богачей. При этом некоторые из них занимаются куда большей «чепухой».
Макрон вызвал первую волну недовольства 11 января, сказав, что слишком много французов думают, что «могут получить то, что хотят, не прилагая усилий».
Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.
Последние новости
Чубайс призвал повысить цены на электричество для россиян В России нашли замену доллару Готовившего покушение на Путина арестовали в Сербии
Комментарии1
В мире , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин принял решение по Магнитогорску
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова109
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза5
Украина не не лишила Россию прохода через Босфор2
Военные США погибли во время теракта в Сирии
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
04:11
«Один путь — на Украину»: Бойко депортировали из России
В мире Статьи
Госпитализация? Что случилось с Василием Лановым
Шоу-бизнес
01:18
Путин и Абэ развязывают курильский узел
Политика Азия
07:50
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Происшествия
02:01
Мэй назвала дату выхода из Евросоюза
В мире
03:26
Евросоюз «наказал» Петрова и Боширова
Европа В мире
08:32
«Выжимают все соки из Украины»: в Раде возмущены Западом
В мире Статьи
04:02
Макаревича раскритиковали за новую должность
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение