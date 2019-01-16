Настоятель Киево-Печерской лавры похвастался «смертельным проклятием»

Настоятель Киево-Печерской лавры, епископ Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Павел (Лебедь) рассказал, что после его проклятия умерли несколько человек, работавших в ремонтных мастерских при монастыре. С подобным признанием он выступил в ходе беседы, опубликованной на YouTube-канале «ЛАВРА. ШЛЯХ ДО НЕБЕС» (с 24:30).

Митрополит вспомнил о шедших дискуссиях относительно выселений из этих мастерских.

«Я сказал, что [они] умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. После этого они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженнейшему митрополиту Владимиру (предстоятелю УПЦ МП в 1992-2014 годах — прим. «Ленты.ру»)», — сообщил он.

В ходе беседы с предстоятелем УПЦ МП митрополит Павел увидел, что у того «из глаз идут искры».

«Он спросил меня: "Вы что себе позволяете? Вы прокляли музейщиков, и у них умерло три человека". Я поворачиваюсь и говорю: "До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого духа". Ну правда, еще один человек умер. Они быстренько смылись», — вспомнил он детали разговора.

Конкретную дату, когда разговор имел место, настоятель Киево-Печерской лавры не назвал, однако весной 2007 года « Комсомольская правда в Украине» опубликовала материал о конфликте между священниками и сотрудниками действующего на территории лавры Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника — самого большого музейного комплекса Украины. Священники якобы потребовали от сотрудников освободить несколько зданий комплекса и передать их церкви.

«Сам момент проклятия хорошо помню. Священнослужитель «одарил» меня крестным знамением со словами: "Как я вас всех ненавижу! Буду молиться, чтоб до Пасхи вы не дожили!" Вы бы видели его глаза: сколько в них было ненависти и злости! Одно дело, когда проклятия произносит обычный, мирской человек. Но ведь это человек высокого духовного сана. И говорить такое на святой земле! В Великий пост! А потом еще и рассказал нам жуткую историю про археолога, который проводил тут раскопки и тоже получил от владыки Павла такое же проклятие. Так вот через два месяца археолог скончался от сердечного приступа», — говорил изданию научный сотрудник Киево-Печерского заповедника.

Сам митрополит Павел тогда заявил, что никогда никого не проклинал.