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Климкин и председатель ОБСЕ прибыли на КПП «Станица Луганская» в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что вместе с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком в среду прибыл на подконтрольную Киеву часть контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" в Донбассе.
"На КПВВ "Станица Луганская" — снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ и ее свободного передвижения", — написал министр в Twitter в среду.
Накануне глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что обсудил с Лайчаком, который также занимает пост главы МИД Словакии, ситуацию в Донбассе и сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская".
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Комментарии
В мире , Украина , Степан Полторак , Павел Климкин , Министерство обороны , МИД , ОБСЕ
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