Климкин и председатель ОБСЕ прибыли на КПП «Станица Луганская» в Донбассе

Украины Глава МИД Павел Климкин сообщил, что вместе с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком в среду прибыл на подконтрольную Киеву часть контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" в Донбассе.

"На КПВВ "Станица Луганская" — снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком будем делать все для эффективной работы СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ и ее свободного передвижения", — написал министр в Twitter в среду. На КПВВ «Станиця Луганська» — сніжно і сонячно. Розпочався насичений день. Спільно з Головуючим в ОБСЄ @MiroslavLajcak робитимемо все задля ефективної роботи @OSCE_SMM і її вільного пересування, включно з #Крим і кордоном з #РФ на #Донбас. @Slovakia_OSCE pic.twitter.com/sVaPiQX5Cu— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2019 г.

Накануне глава Минобороны Украины Степан Полторак сообщил, что обсудил с Лайчаком, который также занимает пост главы МИД Словакии, ситуацию в Донбассе и сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская".