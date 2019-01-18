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Киеве рассказал, когда Украина может лишиться российского газа 

Рамблер + ещё 15 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Кобелев, заявил, что допускает возможность прекращения транзита российского газа в Европу через Украину, передаёт РИА Новости.
Контракт с «Газпромом», описывающий условия транзита природного газа через территорию Украины, истекает 1 января 2020 года. На вопрос журналистов, существует ли возможность прекращения сотрудничества после означенного срока, Коболев ответил: «Не исключаю».
21 января состоится трехсторонняя министерская встреча по вопросу транзита газа, в которой примут участие Россия, Украина и Еврокомиссия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности сохранения транзита российского газа через Украину, несмотря на скорую реализацию двух масштабных проектов — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, объём поставок природного сырья в 2018 году составил более 200 миллиардов кубометров газа, что является абсолютным рекордом. Однако запуск работы ещё нескольких крупных газопроводов позволит ещё нарастить показатели. Впрочем, президент отметил, что даже в этих условиях существует возможность сохранить транзит через территорию Украины.
Комментарии
В мире , Владимир Путин , Андрей Кобелев , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , РИА Новости
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