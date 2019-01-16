В ЛНР заявили о планах Киева взорвать шлюзы водохранилища в Донбассе

Украинские силовики заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе и могут взорвать их, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко "Представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ была выявлена подготовка диверсии ВСУ, направленной против мирного населения ЛНР. Так, в своём отчёте наблюдатели миссии ОБСЕ указали информацию о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, прикрепленным к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища недалеко от блокпоста Вооруженных сил Украины", — рассказал Марочко. Он уточнил, что военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов. "Мы обращаем внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций, на то, что взрыв шлюзов водохранилища приведёт к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение в населённых пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск, что повлечёт за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории республики", — сообщил представитель оборонного ведомства.