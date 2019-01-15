Мэй считает нужным выяснить, доверяет ли парламент правительству

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала, что после провала в парламенте предложенного ею соглашения с ЕС по Brexir первый вопрос, который необходимо прояснить, — это доверяет ли парламент правительству. В том случае, если ответ будет положительным, премьер обязалась представить в понедельник план дальнейших действий.

"Очевидно, что парламент не поддерживает соглашение. Но неясно, что же он поддерживает", — сказала Мэй после того, как соглашение не поддержали 432 парламентария против 202 поддержавших.

"Сейчас необходимо выяснить, доверяет ли парламент по-прежнему правительству", — отметила премьер.

Она напомнила, что должна представить план по Brexit в трехдневный срок, и пообещала это сделать в понедельник. Она призвала парламент работать с правительством, чтобы осуществить спокойный выход страны из ЕС.

На данный момент среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.