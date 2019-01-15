Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Мадуро узурпатором

Отмечается, что решение депутатов подразумевает объявление недействительными всех действий и решений исполнительной власти страны.

«Одобрено историческое соглашение, в котором парламент принимает на себя полномочия на основе статей 233, 333 и 350 конституции. Да благословит бог народ Венесуэлы», — написал в своём Twitter глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо.

10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.

Национальная ассамблея с 2016 года находится под контролем оппозиции.

Она отстранена принятия политических решений и заменена Национальным учредительным собранием, в состав которого входят сторонники венесуэльского лидера.