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Власти США предъявили гражданам Украины и России обвинения в электронном мошенничестве 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Власти США предъявили нескольким гражданам Соединенных Штатов, России и Украины заочные обвинения в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом говорится в документах, опубликованных во вторник в электронной базе суда в Ньюарке (штат Нью-Джерси).
Обвинения предъявлены проживающему в Киеве 27-летнему гражданину Украины Александру Еременко, который, по данным следствия, являлся главным организатором схемы, а также еще ряду лиц, включая нескольких граждан РФ, и двум компаниям.
Как утверждается в поданных в суд документах, Еременко и его сообщники проникали в закрытые базы данных американского регулятора, похищали финансовую информацию корпораций, включая сведения о прибыли, а затем передавали ее биржевым игрокам. Те использовали ее для совершения торговых операций, а вырученными средствами делились с хакерами. В результате мошеннической схемы, которая действовала с 2016 года, злоумышленникам удалось «в общей сложности нелегально заполучить более 4,1 млн долларов», утверждают в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
В документах также указаны две фирмы, обе из которых, по данным следствия, контролируются гражданами Украины. Кроме того, по делу проходят Андрей Сарафанов, Людмила Калинкина, Андрей Мелейников и Иван Соловьев, которые, как отмечают власти США, являются россиянами. Об их нынешнем местонахождении не сообщается.
Обвинения, предъявленные SEC, носят гражданский характер. Комиссия просит суд приговорить обвиняемых к штрафу и выплате компенсации, размер которых не указывается.
При этом отдельно во вторник прокуратура в штате Нью-Джерси в связи с данной мошеннической схемой предъявила Еременко и еще одному гражданину Украины, Артему Радченко, уголовные обвинения. Еременко уже проходит в США по схожему уголовному делу. В 2015 году его и еще несколько десятков подозреваемых заочно обвинили в краже корпоративных данных и участии в мошеннической схеме, которая, по сведениям американских властей, принесла злоумышленникам свыше $100 млн
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Комментарии
В мире , США , Артем Радченко , Иван Соловьев , Александр Еременко , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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