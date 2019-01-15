Власти США предъявили гражданам Украины и России обвинения в электронном мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК , 15 января. / ТАСС /. Власти США предъявили нескольким гражданам Соединенных Штатов, России Украины заочные обвинения в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Об этом говорится в документах, опубликованных во вторник в электронной базе суда в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

Обвинения предъявлены проживающему в Киеве 27-летнему гражданину Украины Александру Еременко , который, по данным следствия, являлся главным организатором схемы, а также еще ряду лиц, включая нескольких граждан РФ, и двум компаниям.

Как утверждается в поданных в суд документах, Еременко и его сообщники проникали в закрытые базы данных американского регулятора, похищали финансовую информацию корпораций, включая сведения о прибыли, а затем передавали ее биржевым игрокам. Те использовали ее для совершения торговых операций, а вырученными средствами делились с хакерами. В результате мошеннической схемы, которая действовала с 2016 года, злоумышленникам удалось «в общей сложности нелегально заполучить более 4,1 млн долларов», утверждают в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

В документах также указаны две фирмы, обе из которых, по данным следствия, контролируются гражданами Украины. Кроме того, по делу проходят Андрей Сарафанов, Людмила Калинкина, Андрей Мелейников и Иван Соловьев , которые, как отмечают власти США, являются россиянами. Об их нынешнем местонахождении не сообщается.

Обвинения, предъявленные SEC, носят гражданский характер. Комиссия просит суд приговорить обвиняемых к штрафу и выплате компенсации, размер которых не указывается.