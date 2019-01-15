«Ешьте фастфуд»: Трамп ошарашил спортсменов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на приеме команды Университета Клемсона, которая выиграла национальный студенческий чемпионат по американскому футболу, выставил спортсменам стол продуктов из фастфуда. Глава американского государства выразил мнение, что это любимая еда молодых людей.

Президент США Дональд Трамп на приеме команды Университета Клемсон, которая стала победителем национального студенческого чемпионата по американскому футболу, из своего кармана оплатил спортсменам стол продуктов из фаст-фуда. Глава американского государства рассказал, почему решил накрыть стол из такой еды. По его мнению, за эту команду играют спортсмены, который любят поесть.

«Я думаю, это их любимая еда, поэтому мы решили накрыть стол именно так. У нас в гостях замечательная команда, национальные чемпионы. Поэтому мы решили заказать американский фаст-фуд. Я за все заплатил. В команде очень крупные ребята, которые любят поесть», — сказал Трамп в интеврью CNN.

Трамп также рассказал, что любит все американское.

«Думаю, будет весело. Если это американское, мне это нравится. А здесь все американское. 300 гамбургеров, очень много картошки фри. Это наша любимая еда», — добавил он.

Отмечается, что игроки восприняли такой фуршет неоднозначно. В частности, один из игроков признался, что сначала принял это за розыгрыш.

Напомним, что 8 ноября 2016 года в США прошли президентские выборы, на которых победу одержал Трамп. Он смог преодолеть необходимую для победы планку в 270 голосов коллегии выборщиков.

19 ноября 2016 года объявили официальные результаты по всем штатам Америки. Тогда стало известно, что Трамп набрал 304 голоса выборщиков.

Также отметим, что глава США неоднократно подвергался критике со стороны спортсменов. В частности, недавно бывший форвард испанской «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер ответил на русском языке на сообщение президента США Дональда Трампа в твиттере.

Футболист написал «ты шутишь» на фразу Трампа «Америку снова уважают». Президент США пока не ответил на язвительный комментарий спортсмена.

Помимо «Барселоны» Линекер играл за такие английские клубы, как «Лестер Сити», «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Он является третьим бомбардиром в истории сборной Англии. Больше Линекера (48 мячей) забивали только Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Также напомним, что в конце августа 2018 года Трамп провел встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино по вопросам чемпионата мира по футболу — 2026, который пройдет на территории США, Канады и Мексики.

В ходе беседы Инфантино вручил американскому лидеру подарки в виде футболки и красной карточки, предназначенной для удаления не соблюдающих правила игроков. Трамп попытался применить подарок на присутствовавших журналистах.

Интересно, что во время публичной части мероприятия, на которую были приглашены СМИ, Трамп сидел в своем кресле, а Инфантино, наоборот, пришлось стоять сзади и постоянно склоняться к президенту, чтобы расслышать его слова.

После мероприятия в официальном твиттере президента было опубликовано видео с его заключительными словами, которые он произнес после встречи с главой ФИФА.

«Спасибо вам большое. Мы очень ценим тот факт, что мы заслужили право на проведение очень важного события — чемпионата мира в 2026 году, который мы организуем совместно с Мексикой и Канадой. Это совершенно особенный турнир — один из самых крупных, а может быть, и самый крупный во всем мире», — отметил президент.

Произнеся в какой-то момент слово «соккер», Трамп неожиданно повернулся к стоявшему за его спиной Инфантино, и спросил: «Вы называете этот вид спорта футболом?»

Дождавшись подтверждения, президент заявил: «Может быть, и мы когда-нибудь к этому придем». Глава ФИФА с удовольствием согласился обсудить данный вопрос в будущем.

«Ну, при любом названии этот вид спорта здорово работает», — миролюбиво подытожил Трамп.

Что касается встречи, то на прощание президент ФИФА вручил Трампу несколько символических подарков. Сначала главе США была подарена футболка с номером 26 (в честь мундиаля 2026 года) и фамилией американского лидера.

Во время совместного фото с этой экипировкой Инфантино в шутку заявил Трампу, что тот теперь входит в команду ФИФА. Ответ был прост: «И это здорово!»

Также Инфантино «подарил» Трампу желтую и красную карточку, объяснив, для чего они применяются в футболе.

Как выяснилось, Трамп тоже умеет дарить подарки. Он просто кормит студентам фаст-фудом.