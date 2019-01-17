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Порошенко заявил о верном курсе Украины на пути к членству в ЕС и НАТО 

RT на русском + ещё 6 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными дипломатами, что Украина придерживается верного курса на пути к членству в ЕС и НАТО.
Об этом сообщается на официальном сайте администрации президента.
«Это путь построения демократического, правового, европейского государства, которое чётко и целенаправленно идёт к членству в Европейском Союзе и НАТО… И с этого пути, я уверен, мы уже не свернём», — заявил Порошенко.
Отмечается, что украинская армия вошла в «десятку мощных армий Европы», и принятые изменения в сфере безопасности и обороны государства приблизят Украину к стандартам НАТО.
Президент Украины подчеркнул, что зона свободной торговли с ЕС является «путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок».
Он также заявил о намерении зафиксировать приоритет будущего членства страны в ЕС и НАТО в Конституции.
Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил надежду Порошенко на увеличение помощи от ЕС.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Соловейчик , Петр Порошенко , ЕС , НАТО
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