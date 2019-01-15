Лукашенко запретил использовать опыт России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не заимствовать российскую систему высшего образования. Об этом он заявил, согласовывая назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета. Его слова передает агентство БелТА.

Лукашенко потребовал не ориентироваться на российский опыт в сфере подготовки бакалавров и магистрантов.

«Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать», — сказал он.

По мнению белорусского президента, бакалавриат должен быть полноценным высшим образованием, а в магистратуру должны идти лишь те, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. Также президент обратил внимание и на качество школьной программы и тот факт, что туда попадают дисциплины, ранее характерные только для вузов.

«Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко на совещании по поводу назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов заявил, что в 2019 году республика подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости и с Востока, и с Запада. Поэтому он намерен уделить особое внимание развитию регионов.