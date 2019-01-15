Глава МИД ФРГ: Германия хочет содействовать тому, чтобы Россия осталась в Совете Европы

"Мы обеспокоены тем, что РФ отдаляется от Совета", — отметил он. "Мы считаем Россию частью Европы, считаем, что она принадлежит к СЕ со всеми правами и со всеми обязанностями", — сказал Маас после встречи с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом.

По его словам, "обе стороны" должны предпринимать действия, которые помогут устранить существующие разногласия. В нынешних условиях требуется "быстрое решение". "Мы хотим активно осуществлять вклад в то, чтобы Россия осталась членом СЕ", — добавил министр.