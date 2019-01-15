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Глава МИД ФРГ: Германия хочет содействовать тому, чтобы Россия осталась в Совете Европы 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Германия выступает за то, чтобы Россия осталась членом Совета Европы (СЕ), и будет содействовать этому. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Страсбурге глава МИД ФРГ Хайко Маас. Запись пресс-конференции опубликована в Twitter СЕ.
"Мы обеспокоены тем, что РФ отдаляется от Совета", — отметил он. "Мы считаем Россию частью Европы, считаем, что она принадлежит к СЕ со всеми правами и со всеми обязанностями", — сказал Маас после встречи с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом.
По его словам, "обе стороны" должны предпринимать действия, которые помогут устранить существующие разногласия. В нынешних условиях требуется "быстрое решение". "Мы хотим активно осуществлять вклад в то, чтобы Россия осталась членом СЕ", — добавил министр.
Маас сказал, что обсудит эту тему с российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву. В МИД ФРГ ранее сообщали, что этот визит запланирован на вторую половину января.
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Комментарии3
В мире , Сергей Лавров , МИД , Совет Европы , Германия , Страсбург
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