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Турция и США пришли к единому пониманию ситуации в Сирии, заявил Эрдоган 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2019 / Delil Souleiman
Турция и США пришли к единому пониманию ситуации в Сирии, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение вывести оттуда войска, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Трамп ранее пригрозил в Twitter Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Президент США отметил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров.
"Сообщения Трампа в Twitter меня и моих коллег опечалили. Вчера мы снова переговорили с ним по телефону. Это был очень продуктивный разговор. Я верю, что мы пришли с Трампом к единому пониманию ситуации в Сирии. Он еще раз подтвердил намерение вывести войска и пожелание, чтобы зона безопасности была создана нами. Турция сделает все, что необходимо, чтобы решить эту проблему", — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития.
Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из САР.
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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В мире , Дональд Трамп , Партия справедливости и развития , Администрация США , Fox News , Анкара , Сирия , США , Турция
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