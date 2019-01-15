Сотрудники восьми аэропортов Германии объявили забастовку

Сотрудники сферы обеспечения безопасности восьми аэропортов Германии участвуют в забастовке профсоюза Verdi. Сотни рейсов задержаны, акция может затронуть около 220 000 пассажиров, сообщает Dutsche Welle.

«Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована», — предупреждает Объединение немецких гражданских аэропортов ADV.

Уточняется, что в полночь акция протеста началась в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. В аэропортах Франкфурта-на Майне, Дрездена, Мюнхена, Лейпцига/Халле и Эрфурта персонал прекращал работу на несколько часов.

Отмечается, что во Франкфурте-на-Майне в акции участвует 5 000 сотрудников, отменены 570 рейсов прилёта и вылета.

Российская авиакомпания Аэрофлот в связи с ситуацией отменила четыре рейса из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно.

Ранее сообщалось, что сотрудники трёх крупных аэропортов Германии объявили забастовку, требуя повышения зарплаты.