Европа предложила британцам подумать

Более сотни членов Европейского парламента пообещали поддержать британцев, если те захотят повторно проголосовать по выходу из Евросоюза . Об этом сообщает The Local.

Представители нескольких партий Европарламента направили письмо британским гражданам в преддверии голосования в британском парламенте . Оно пройдет 17 января, и, как пишет газета, на нем премьер-министра страны Тереза Мэй и ее план выхода, вероятно, не поддержат.

По информации The Local, ходят слухи о том, что Лондон попросит Брюссель оттянуть начало процесса Brexit, который начнется с 29 марта. По словам источников, европейские лидеры, подписавшие соглашение с Мэй в ноябре 2018-го, могут отсрочить начало выхода, чтобы избежать хаоса.

Как ранее заключил Европейский суд, Британия может вовсе отказаться от выхода в одностороннем порядке. Однако отсрочка дедлайна, которая позволит Мэй выиграть время и склонить на свою сторону несогласных парламентариев или же организовать новое голосование и референдум, должна быть согласована с европейскими лидерами.

12 декабря 2018 года члены британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование по вопросу о доверии премьер-министру Терезе Мэй в связи с выходом страны из Евросоюза. Ей удалось сохранить за собой пост, так как за это проголосовали ее однопартийцы.