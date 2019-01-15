Мэй предсказали разгром в голосовании по Brexit в Палате общин

«Сейчас аналитики говорят лишь о том, каков же будет разрыв между сторонниками и противниками Мэй . Будет ли это 100, 200 или более голосов», — сказала газете ВЗГЛЯД политолог Елена Ананьева о предстоящем во вторник голосовании в Палате общин , где будут рассматриваться условия сделки по Brexit. Она пояснила также, почему накануне сделку отвергла Палата лордов.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева отметила, что у правящей Консервативной партии Великобритании нет большинства в Палате лордов. Именно поэтому большинство пэров проголосовало против условий сделки по Brexit и формату будущих отношений с ЕС , на чем настаивает премьер-министр Тереза Мэй. Более того, члены палаты настроены в пользу членства Британии в Евросоюзе.

В то же время Ананьева подчеркнула, что голосование пэров не имеет никаких юридических последствий.

Эксперт прогнозирует, что во вторник Мэй потерпит разгром и в Палате общин, где голосование по этому же вопросу должно состояться в ближайшие часы.

«Голосование должно было состояться еще 11 декабря, но Мэй отложила его, понимая, что большинство она не наберет. Она пыталась договориться с Брюсселем о смягчении условий Brexit, но у нее этого не получилось. И сейчас аналитики говорят лишь о том, каков же будет разрыв между сторонниками и противниками Мэй. Будет ли это 100, 200 или более голосов», — пояснила эксперт.

Как отметила Ананьева, если Палата общин проголосует против условий сделки по Brexit, то у правительства будет три дня на подготовку «плана Б», но если и он провалится, «то дальше Британия вступает на зыбкую почву». Лидер оппозиционной Лейбористкой партии Джереми Корбин ранее предупредил, что в случае провала действий властей объявит вотум недоверия правительству.

«Цель Корбина — добиться новых парламентских выборов. В Палате общин достаточно сторонников второго референдума. Гипотетически возможна отсрочка выхода Британии из ЕС (запланирован на 29 марта). В принципе, пока никто не знает, что будет дальше. Проблема заключается в том, что ни у одного из вариантов, будь то сделка Мэй, выход без сделки, сохранение членства Британии в ЕС, повторный референдум — нет большинства сторонников в парламенте. Потому эта ситуация абсолютно непредсказуемая», — подытожила Елена Ананьева.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, разгромное для плана Мэй голосование в Палате лордов прошло накануне. Пэры поддержали заявление баронессы Анджелы Смит из Лейбористской партии , в котором выражалось сожаление в связи с условиями сделки. С баронессой согласился 321 член Палаты лордов, на стороне премьер-министра и ее правительства было всего 152 голоса.

В конце ноября лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и приняли декларацию о будущих отношениях с Лондоном. В Британии должны одобрить соглашение до 29 марта — даты Brexit, в противном случае после выхода Британии из ЕС вся договорная база сторон будет утеряна.