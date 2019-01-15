Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.