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Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: АР
Украинские силовики десять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило десять раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов — 95 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
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