Депутат Рады назвал украинцев «нацией заробитчан»

Ранее министерство социальной политики Украины сообщило, что за границей работают 3,2 миллиона украинцев. По данным госстата, в 2018 году украинцы перевели из-за границы более 9 миллиардов долларов.

"Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое "лидерство" по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5% рабочих, обогнав по количеству трудовых мигрантов всех соседей — Молдову, Беларусь, Россию. К сожалению, из-за бездействия правительства украинцы превращаются в "нацию заробитчан". Нужно переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики", — приводятся слова Шахова на сайте телеканала "112. Украина".

Заробитчанином называют, главным образом на Украине, трудового мигранта; человека, уезжающего на заработки за границу.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко , украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.