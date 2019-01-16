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Депутат Рады назвал украинцев «нацией заробитчан» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Yuri Dyachyshyn
Бездействие правительства Украины привело к превращению жителей страны в нацию гастрбайтеров, заявил депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.
Ранее министерство социальной политики Украины сообщило, что за границей работают 3,2 миллиона украинцев. По данным госстата, в 2018 году украинцы перевели из-за границы более 9 миллиардов долларов.
"Международные эксперты констатируют, что Украина держит мировое "лидерство" по выезду людей на заработки. Прогнозируют, что в этом году мы потеряем еще 1,5% рабочих, обогнав по количеству трудовых мигрантов всех соседей — Молдову, Беларусь, Россию. К сожалению, из-за бездействия правительства украинцы превращаются в "нацию заробитчан". Нужно переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики", — приводятся слова Шахова на сайте телеканала "112. Украина".
Заробитчанином называют, главным образом на Украине, трудового мигранта; человека, уезжающего на заработки за границу.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук ранее сообщил, что минимальная пенсия и прожиточный минимум на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. Он отметил, что в стране также сократился прожиточный минимум — в 2,2 раза за пять лет (со 147,2 до 65,9 доллара). По его словам, минимальная зарплата в долларах в стране приближается к уровню докризисного 2013 года.
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Комментарии1
В мире , Украина , Юрий Одарченко , Виктор Медведчук , Сергей Шахов , Правительство Украины , Верховная Рада
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