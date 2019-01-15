Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные направил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Письмо было вручено лично Ким Чен Ыну, сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров двух стран по вопросу денуклеаризации.
Источник не раскрывает содержание послания Трампа.
12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.
2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.
ТАСС: последние новости
МВД Сербии сообщило о максимальных мерах безопасности в ходе предстоящего визита Путина Лукашенко призвал заканчивать конфликт в Донбассе На Украине завершено досудебное расследование в отношении Вышинского
В мире , США , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве затопило метро54
Песков рассказал о пенсии Путина91
Крым высказался о кораблях НАТО в Азовском море233
Назван кардинальный способ закончить войну в Донбассе303
Захарова оценила угрозы США из-за «Северного потока — 2»13
Видео
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение