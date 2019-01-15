Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Террористы одобрили турецкое вторжение в Сирию 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Фото: Khalil Ashawi / Reuters
Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), созданная на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры», поддерживает планы Турции провести военную операцию в Сирии. Об этом сообщает Al Masdar News.
«Мы поддерживаем операцию по освобождению территории к востоку от Евфрата», — заявил местным СМИ глава ХТШ Абу Мухаммад аль-Джулани.
По его словам, турецкая Рабочая партия Курдистана (РПК), связанная с сирийским курдским «Демократическим союзом» (PYD) и его вооруженными «Отрядами народной самообороны» (YPG), — враг. Это якобы связано с тем, что курды контролируют территорию, населенную суннитами.
В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
В том же месяце Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.
Последние новости
Раненный в сердце мэр Гданьска умер Россия отказалась отдавать Курилы Россия оставит Белоруссию без денег
Комментарии1
В мире , Реджеп Эрдоган , Джебхат ан-Нусра , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Партия демократического союза , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко не оставила Порошенко шансов10
Захарова рассказала о фиаско США83
«Она просто является профанацией»15
Перед пожаром в Киево-Печерской лавре был замечен неизвестный121
Глава NASA посетит Россию
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение