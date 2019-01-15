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Тимошенко не оставила Порошенко шансов на победу в президентских выборах 

Вести.Ru + ещё 1 38 минут назад
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что во втором туре президентских выборов на Украине непременно одержит победу над нынешним главой государства Петром Порошенко.
По словам Тимошенко, сейчас проходят местные выборы на Украине, на которых "Батькивщина" получает 34%, "Блок Петра Порошенко" — 23%​​​.
"То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко", — заявила она на телеканале ICTV, отметив, что во втором туре у Порошенко нет ни единого шанса.
Что касается урегулирования ситуации на Донбассе, то, по мнению Тимошенко, новый президент не должен выходить из Минских договоренностей, однако параллельно необходимо начать более серьезный переговорный процесс в формате "Будапешт +" с привлечением подписантов Будапештского меморандума 1994 года.
Избирательная кампания по выборам главы государства началась на Украине 31 декабря. Сами выборы пройдут 31 марта, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самой популярной кандидатурой на пост президента после Юлии Тимошенко является 41-летний шоумен Владимир Зеленский (участник КВН и актер).
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В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости
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