Президент США в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности Турции безопасностью на северо-востоке Сирии. Общение лидеров происходило на фоне решения Белого дома вывести из САР войска.
Американский лидер также попросил Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами и другими участниками Сирийских демократических сил, с которыми США «сражались вместе, добиваясь разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии. Турецкий лидер заявил, что страна не имеет проблем с курдами, а её единственной целью является борьба с ИГ (запрещена в РФ), РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и её сирийскими ответвлениями.