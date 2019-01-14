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Трамп просит Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами в САР 

News.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент США в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил желание совместно работать над разрешением обеспокоенности Турции безопасностью на северо-востоке Сирии. Общение лидеров происходило на фоне решения Белого дома вывести из САР войска.
Американский лидер также попросил Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами и другими участниками Сирийских демократических сил, с которыми США «сражались вместе, добиваясь разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии. Турецкий лидер заявил, что страна не имеет проблем с курдами, а её единственной целью является борьба с ИГ (запрещена в РФ), РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и её сирийскими ответвлениями.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Сирия , США , Турция
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