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Украина задумала собственный мегапроект на Черном море 

Lenta.ru 2 часа назад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в своем Facebook, что на строительство скоростного транспортного коридора Go Highway между Балтикой и Черным морем в 2019 году предусмотрено 4 миллиарда гривен (около 141,5 миллиона долларов).
Премьер отметил, что транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне, очень важен с точки зрения логистики.
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По словам Гройсмана, он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. По территории Украины проходит около тысячи километров дороги.
В целом в 2019 году на дорожную отрасль Украина планирует потратить почти 56 миллиардов гривен.
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