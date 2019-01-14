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Новая церковь Украины забыла о своей епархии в России 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Расположенная на территории России Богородская епархия бывшего Киевского патриархата пока не получала никаких распоряжений о том, кому теперь подчиняется. Патриархат был упразднён при создании единой автокефальной Православной церкви Украины.
По словам управляющего епархией митрополита Адриана, она настолько мала, что о ней могут не вспомнить ни в Киеве, ни в Константинополе.
Непонимание о принадлежности возникло в том числе и из-за того, что положения подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем томоса запрещают новой украинской церкви иметь приходы за пределами страны. Теоретически все они должны перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата.
«Что касается нашей принадлежности к Киеву или Константинополю, то я к этому вопросу вообще отношусь скептически. Потому что не знаю, как ещё будет, когда будет регистрация», — цитирует митрополита Адриана ТАСС.
Священнослужитель подчеркнул, что российская епархия Киевского патриархата с центром в городе Ногинске всегда функционировала в рамках российского законодательства и никогда никакого давления со стороны властей не испытывала.
О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Подписание и передача константинопольским патриархом Варфоломеем томоса состоялись в начале января в Стамбуле.
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В мире , Конфликты , Общество , Украина , РПЦ , ИТАР-ТАСС
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