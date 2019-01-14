Новая церковь Украины забыла о своей епархии в России

Украины. Расположенная на территории России Богородская епархия бывшего Киевского патриархата пока не получала никаких распоряжений о том, кому теперь подчиняется. Патриархат был упразднён при создании единой автокефальной Православной церкви

По словам управляющего епархией митрополита Адриана, она настолько мала, что о ней могут не вспомнить ни в Киеве, ни в Константинополе.

Непонимание о принадлежности возникло в том числе и из-за того, что положения подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем томоса запрещают новой украинской церкви иметь приходы за пределами страны. Теоретически все они должны перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

«Что касается нашей принадлежности к Киеву или Константинополю, то я к этому вопросу вообще отношусь скептически. Потому что не знаю, как ещё будет, когда будет регистрация», — цитирует митрополита Адриана ТАСС.

Священнослужитель подчеркнул, что российская епархия Киевского патриархата с центром в городе Ногинске всегда функционировала в рамках российского законодательства и никогда никакого давления со стороны властей не испытывала.

О создании Украинской поместной православной автокефальной церкви было объявлено 15 декабря после Объединительного собора в Киеве. Её предстоятелем стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Подписание и передача константинопольским патриархом Варфоломеем томоса состоялись в начале января в Стамбуле.