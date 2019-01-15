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Вучич рассказал о потребности Сербии в дешевом российском газе 

РИА Новости + ещё 4
Фото: © AFP 2019 / Oliver Bunic
Снабжение российским газом является наиболее выгодным для Сербии, заявил в контексте предстоящего визита президента РФ Владимира Путина сербский лидер Александр Вучич.
По его словам, в ходе визита Путина, которого в Сербии ожидают 17 января, планируется подписать 21 соглашение в разных отраслях. Акцент Вучич сделал на энергетике.
"Самый дешевый газ сейчас у россиян. Когда они доведут "Турецкий поток" до Болгарии, мы заплатим, чтобы его провели к нам. Поэтому визит Путина важен. У меня нет никаких идеологических проблем. В отличие от других, моя работа — Сербия и граждане. Дайте другой дешевый газ, но я такого еще не видел", — сказал Вучич в понедельник в эфире ТВ Pink.
В настоящее время Сербия получает российский газ по единственному газопроводу через территорию Украины и Венгрии. Ежегодный объем потребления составляет около 2,5 миллиардов кубических метров и постоянно растет.
Президент Сербии сообщил, что предлагаемые Западом варианты снабжения из международных газопроводов TAP и TANAP и EastMed не подходят Белграду, так как газ там будет дороже, а объемы поставок меньше.
"Когда я был у президента Азербайджана Ильхама Алиева и спросил про газ из TANAP, он мне сказал, что для нас газа нет. Когда приезжают с Запада, постоянно говорят, чтобы мы взяли газ из TAP и TANAP, лишь бы мы не брали российский газ, хотя в тех газопроводах газа нет", — отметил Вучич.
Он добавил, что американский проект терминала СПГ на острове Крк в Хорватии также предполагает вдвое большую стоимость топлива, и уточнил, что в ближайшие пять лет объем годового потребления газа Сербией достигнет пяти миллиардов кубометров, но Белград не будет "покупать газ в два раза дороже ради политической выгоды".
Вучич в конце декабря заявил, что ожидает Путина с визитом в Сербию 17 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 января сообщил, что визит Путина готовится, программа прорабатывается. Вице-премьер РФ Юрий Борисов отмечал, что Путин на встрече с Вучичем может, в частности, обсудить ключевые вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и инфраструктуре.
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Комментарии
В мире , Экономика , Юрий Борисов , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Болгария , Сербия
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