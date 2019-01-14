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Решение РФ по Курилам, реакция РФ на выпад Лукашенко и другие события дня
Решение РФ по Курилам, реакция РФ на выпад Лукашенко и другие события дня

Трамп ответил на вопрос о работе на Россию 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не работал на Россию, сообщает Reuters.
Данное заявление президент сделал во время брифинга в Белом доме.
Американского лидера спросили, являются ли правдивыми сведения в статьях The Washington Post и The New York Times — СМИ, в частности, утверждали, что ФБР ведет секретное расследование связей Трампа с Россией.
Президент подчеркнул, что никогда не работал на Россию.
Ранее он в очередной раз обрушился с критикой на фейковые СМИ — так он называет издания и телеканалы, которые его критикуют.
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В мире , США , Дональд Трамп , ФБР , Washington Post , Reuters , New York Times
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