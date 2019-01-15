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Дональд Трамп: я никогда не работал на Россию 

Вести.Ru + ещё 6
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не работал на Россию. Так он прокомментировал статью New York Times, в которой утверждалось, будто ФБР расследует действия главы Белого дома, чтобы выяснить, не связан ли он с Москвой.
"Я никогда не работал на Россию, и вы знаете это лучше других. Задавать такие вопросы — это позор. Потому что все это одна большая газетная утка, просто утка!" — сказал он.
За последние несколько дней это уже второй материал, обвиняющий Трампа в связях с Россией. Ранее газета Washington Post сообщила, что он якобы скрыл от своей администрации содержание переговоров с Владимиром Путиным в прошлом году, а также забрал у переводчика записи, сделанные во время переговоров.
В субботу в интервью Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно своих встреч с главой российского государства и назвал статью самой оскорбительной из всех, которые когда-либо читал.
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФБР , Washington Post , Fox News , New York Times , США
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